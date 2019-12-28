РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в субботу стартовал региональный проект «Зима в Подмосковье», в ходе которых прошли спортивные состязания и театрально-развлекательные мероприятия, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье» начались массовые гулянья на Дворцовой площади возле усадьбы Дубровицы. В спортивной зоне проходили различные конкурсы, эстафеты, игры. В концертной возле новогодней елки на сцене показали праздничное сказочное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, снеговиков.

«Сегодня в выходной день мы начинаем акцию «Зима в Подмосковье» в любимом месте отдыха подольчан и гостей города - усадьбе Дубровицы. В 2019 году эта акция также стартовала здесь. 28 и 29 декабря 2019 года, а также со 2 по 6 и 8 января пройдут концертно-развлекательные и спортивные программы. Сотрудники Подольского краеведческого музея в эти дни с 13:00 будут проводить бесплатные экскурсии по усадьбе Дубровицы. организаторов праздника и экскурсовода можно узнать по брендированным шапочкам, шарфам и перчаткам», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Усадьба Дубровицы расположена на берегу реки Пахры. Главная ее достопримечательность — храм Знамения Пресвятой Богородицы, увенчанный резной короной. Храм в стиле барокко включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В зимние каникулы это историческое место превратится в локацию больших народных гуляний со 2 по 8 января. Здесь организуют выступления творческих коллективов, конкурсные и интерактивные программы для детей и взрослых, новогоднюю ярмарку, спортивные состязания. Когда выпадет снег, сделают горку для катания на тюбингах. По легенде, с нее катался сам царь Петр Первый, когда посещал храм во время его освящения в феврале 1704 года.

Также в Дубровицах расположен современный и большой Культурно-просветительский центр, где во время новогодних праздников будут проходить спектакли, мастер-классы, концерты. В нем находится орган, созданный в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два, еще один находится в Большом зале консерватории.