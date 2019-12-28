РИАМО - 28 дек. В подмосковных Люберцах завели уголовное дело по факту травмирования мужчины во время пьяной ссоры в квартире, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 26 декабря из квартиры на улице Электрификации в Люберцах медики забрали мужчину 1979 года рождения с ножевым ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции хозяин квартиры 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 27 декабря по факту произошедшего сотрудники МУ МВД России «Люерецкое» возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавший был задержан.