РИАМО - 28 дек. Пассажиропоток на направлениях, где сейчас проходят Московские центральные диаметры, 27 декабря этого года оказался больше на 14,6% пятничного пассажиропотока на этих направлениях ранее, сообщается в аккаунте МЦД в Twitter.

«Отмечаем новый предновогодний рекорд на МЦД! В эту пятницу, 27 декабря, пассажиры совершили более 554,6 тысячи поездок, что на 14,6% больше, чем до запуска проекта», - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций.

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