РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. В подмосковном Королеве иномарка сбила 13-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Инцидент произошел 27 ноября около 19:00 в районе дома №28/8 по улице Гагарина.

«Водитель иномарки совершил наезд на 13-летнюю девочку в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В момент ДТП на одежде ребенка не было световозвращающих элементов. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сказал Адамов.

Девочка получила ушиб правого бедра и перелом мыщелка правого колена. В настоящий момент она находится на амбулаторном лечении дома.