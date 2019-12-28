РИАМО - 28 дек. В одном из жилых домов на северо-востоке Москвы мужчина застрял в мусоропроводе, на помощь москвичу пришли спасатели, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В подъезде жилого дома на улице Кибальчича мужчина залез в трубу мусоропровода и не смог оттуда вылезти. В настоящее время пострадавшего достали спасатели», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.