РИАМО - 28 дек. Комитет по туризму Московской области выдал двум предпринимателям субсидии на развитие инфраструктуры объектов туризма в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«В 2019 году комитетом по туризму Московской области реализована новая мера государственной поддержки – предоставление субсидий на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг (выполнением работ), связанных с развитием объектов туристской индустрии в Московской области», - отмечается в материале.

Субсидии выделяются на создание или реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, техприсоединение туробъектов к инженерным сетям, создание или реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, комплексное благоустройство территорий около объектов туристской индустрии.

В этом году такие субсидии получили два подмосковных индивидуальных предпринимателя. Так, Сергею Балаеву, который владеет «Экодеревушкой» в Коломенском округе, выплатили 409,7 тысячи рублей в качестве компенсации затрат на проектировку газопровода к крокодиловой ферме.

Предприниматель Юрий Елашкин получил субсидию в размере 302,4 тысячи рублей на развитие кемпинга «Патефонка» в Коломенском округе. Так область компенсировала часть затрат на проведение к кемпингу водопровода.