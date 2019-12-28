РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. Сотрудница «ЗиО-Подольск» Виктория Андронычева стала победителем IX конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли 2019» «Росатома», сообщается на сайте предприятия.

«Ведущий инженер-конструктор отдела оборудования атомных станций №4 ДО АМ ПАО «ЗиО-Подольск» Виктория Андронычева стала победителем IX конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли 2019», организованного департаментом научно-технических программ и проектов «Росатома» совместно с департаментом коммуникаций. Ее проект «Создание технологического комплекса и технологии изготовления теплообменных аппаратов ответственного назначения» стал одним из 20 лучших работ конкурса и заслужил звание лауреата и основную премию», – говорится в сообщении.

В 2019 году на суд жюри поступило 157 заявок от молодых специалистов 56 отраслевых организаций. На первом заочном этапе конкурса жюри оценило поступившие проекты и выбрало 35 лучших. Финалисты представили свои разработки во втором очном этапе в Москве в рамках «Школы инновационных лидеров». Очная программа конкурса длилась три дня, два из которых были наполнены образовательными мероприятиями, а один день отводился на защиту проекта.

«Проект – это лишь 50% успеха, остальное – личные человеческие качества. Участие в конкурсе – это потенциал развития своих научных компетенций, возможность увидеть проекты молодых коллег, понять, чем живет отрасль и какие тенденции ее дальнейшего развития. Это действительно очень ценно, потому что выводит из узкой зоны комфорта, расширяет профессиональный кругозор», – сказала Андронычева.

Она добавила, что самым волнительным моментом стало выступление перед экспертами – передовыми учеными и руководителями госкорпорации. Ей предстояло доказать значимость своей работы, показать, что проект – это труд целой команды профессионалов.