РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске неизвестные перегородили набережную реки Пахры самодельной преградой из досок, камней и цемента, ее убрали власти после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале на несанкционированное ограничение движения на проезжей части автомобильной дороги на набережной реки Пахры. Там неизвестные создали преграду из досок, камней и цемента. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению несанкционированной помехи на проезжей части автомобильной дороги Подольска на переулке Набережная реки Пахры выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.