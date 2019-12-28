РИАМО - 28 дек. Пятый путь на Ярославском направлении Московской железной дороги планируют ввести в эксплуатацию в январе 2020 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Практически закончено строительство пятого пути на Ярославском направлении железной дороги, его запуск позволит запустить дополнительные поезда. В январе, в рамках развития Московских центральных диаметров, он будет запущен в эксплуатацию», - сказал Хуснуллин.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций. Всего проект МЦД включает пять направлений, в том числе МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» из Пушкина в Домодедово.