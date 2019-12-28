РИАМО - 28 дек. Около 150 километров новых линий метро с 64 станциями планируют построить в Москве в течение ближайших шести лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Планы на ближайшие шесть лет - спроектировать и построить 64 новые станции метро и восемь депо. Это почти 150 километров новых линий подземки», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в этом году в Москве открылись восемь новых станций подземки, четыре из них на «красной» линии: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Еще четыре станции образовали первый участок «розовой» ветки: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в Москве проложили 38 километров тоннелей метро, что стало рекордом за всю 80-летнюю историю метростроения в городе. В следующем году власти намерены обновить рекорд и проложить 42 километра тоннелей.