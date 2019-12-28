РИАМО - 28 дек. Москвичей и гостей столицы в предновогодние выходные на фестивале «Путешествие в Рождество» ждут творческие и кулинарные мастер-классы, концерты и спектакли, а также открытые уроки, которые проведут профессиональные спортсмены, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«28 и 29 декабря в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль «Щелкунчик» в постановке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Премьера ледового шоу по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку П.И. Чайковского состоялась в Москве в декабре 2016 года. В постановке принимают участие призеры российских и международных соревнований. Начало — в 17:00», — говорится в сообщении.

В Новопушкинском сквере 28 и 29 декабря в 19:30 покажут балет «Щелкунчик» в постановке пятикратного чемпиона США в танцах на льду Петра Чернышева. А в 16:15 в субботу и воскресенье здесь же покажут «Лебединое озеро».

Ледовая вечеринка с Dj Smash начнется в субботу в 20:00 на площади Революции. Также любителей активного отдыха каждый день ждут на спортивных площадках «Путешествия в Рождество». На Школьной улице будут играть в керлинг. В воскресенье в 16:45 потренироваться здесь можно будет в компании Ольги Жарковой, заслуженного мастера спорта России по керлингу, чемпионки Европы.

На площадке в Климентовском переулке пройдут интерактивные спектакли. В воскресенье на спектакле «Как Нехочуха Рождество отменила» ребята узнают особенности и традиции прибалтийского Рождества. Начало — в 13:00 и 16:00. На спектакле «Рождественские посиделки в теплой горенке» (в 15:00 и 18:00) вспомнят российские традиции Рождества: колядки, веселые танцы и песни.

Также в субботу и воскресенье на Манежной площади в 15:00, 17:00 и 20:00 покажут получасовые шоу в исполнении ходулистов и мимов немецкого театра Dulce Compania.

В шале мастер-классов на Тверском бульваре, возле памятника Сергею Есенину, в субботу и воскресенье там будут делать новогодние украшения. Гости создадут новогодний шар в технике декупаж и в стилистике школы Фонтенбло периода расцвета французского Ренессанса, а также шар в стиле немецкого авангардизма.

На фестивале работают кулинарные школы. Например, на Митинской улице в субботу будут готовить французский крем-брюле, немецкие медовые пряники и датский рисовый пудинг. А на площадке, расположенной на бульварной зоне 16-го микрорайона в Зеленограде, 29 декабря приготовят тирольский суп с блинами, шницель по-венски и ягодное желе.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы. В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей. В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января.