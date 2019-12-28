РИАМО - 28 дек. В настоящее время на территории Москвы проектируются и строятся более 30 поликлиник, а также отделений скорой помощи с реанимацией, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На всех объектах медицины, которые мы строим и проектируем, применяются международные стандарты по логистике, по определению оборудования», - уточнил Хуснуллин.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что столица первой в России начала закупать тяжелое медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла. Контракты жизненного цикла означают, что поставщик будет обслуживать технику в течение всего срока ее эксплуатации. Например, для аппаратов МРТ и КТ этот срок составляет 10 лет. На данный момент уже прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ.