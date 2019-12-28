РИАМО - 28 дек. Прохожие помогли столичным спасателям достать мужчину из Москвы-реки около Раушской набережной, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Спасателям поступило сообщение о том, что в воде около Раушской набережной находится человек.

«Незамедлительно к месту выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарные Первой пожарно-спасательной части совместно с прохожими с поверхности воды Москвы-реки спасли мужчину», - говорится в сообщении.

Спасатели предали мужчину медицинским сотрудникам.