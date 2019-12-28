РИАМО - 28 дек. Второй участок Некрасовской линии московского метро планируют запустить в конце марта следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первый участок Некрасовской линии метро открыли в июне 2019 года. Заработали четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Второй участок протянется от станции «Косино» до «Нижегородской».

«Часть Некрасовской ветки проходит впервые в Москве в двухпутном тоннеле: когда в одном тоннеле будут одновременно идти два поезда. Мы никогда такого раньше не делали, поэтому взяли какое-то время на обкатку этих систем, увязку систем управления, связи, пожарной безопасности. Думаю, в ближайшие 2-3 месяца эту работу закончим. В конце марта планируем запуск движения по этой линии», - сказал Хуснуллин.

Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».