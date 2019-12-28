РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске в МФЦ начали раздавать елочные украшения и папки с символикой региональной акции «Зима в Подмосковье», сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках проекта «Чуткая власть» сотрудники МФЦ городского округа Подольск поздравляют всех пришедших в эти дни в отделения заявителей с наступающим Новым годом и дарят елочные украшения. Как отметили в МФЦ, до конца 2019 года планируется раздать гражданам около 3 тысяч красных или белых елочных шаров с символикой региональной акции «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Также заявителям выдают результаты услуг в папках с символикой «Зима в Подмосковье». Документы в таких папках будут выдаваться посетителям отделений и после новогодних праздников, а сама акция «Зима в Подмосковье» продлится в регионе до марта. Граждане отмечают, что такое внимание очень приятно, а подарки, полученные в МФЦ, они сохранят на память.