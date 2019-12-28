РИАМО - 28 дек. Литературно-музыкальная композиция по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стала финальным аккордом фестиваля «Рождественские встречи у Чайковского» в Клину - проекта, проходившего в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Для нас большое событие, что в нашей «вселенной Чайковского» появилась новая яркая планета под названием «Михаил Булгаков». Важная составляющая нашего фестиваля – великая литература, которая всегда идет в ногу с великой музыкой. В ходе фестиваля звучали Пушкин и Шиллер, Тургенев и Маяковский, но только сейчас мы сделали постановку, благодаря которой в доме Чайковского раздался магический ритм булгаковской прозы», — сказала советник губернатора региона в ранге министра Нармин Ширалиева.

Музыкальную часть спектакля представил Московский государственный симфонический оркестр, в композиции прозвучала музыка Баха, Моцарта, Вагнера, Штрауса, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке.

«Роман «Мастер и Маргарита» невозможно забыть, а соприкоснуться с ним на сцене - мечта для артиста. Рад, что нам удалось найти форму сосуществования текста и музыки, которые дополняют друг друга, и представить слушателю свое видение этого великого сочинения, где музыка - полноценный участник драматургии», — отметил худрук симфонического оркестра Иван Рудин.

Зимний музыкальный фестиваль начался 18 декабря и прошел на родине Чайковского, в Клину, во второй раз. В программу вошла опера «Приключения Кинтаро» в исполнении артистов Мариинского театра, композиция из произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Шнитке на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах». В «Рождественских встречах» свои проекты представили народная артистка РФ Лариса Гергиева, народный артист СССР и один из основателей фестиваля Юрий Башмет, заслуженный артист РФ Михаил Пореченков.

Сезон «Зимы в Подмосковье», стартовавший 16 ноября выставкой «Шагал. Между небом и землей» в «Новом Иерусалиме», проходит во всех муниципалитетах и завершится большой Масленицей в музее-усадьбе «Архангельское» 29 февраля.