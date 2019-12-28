РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Каток с прокатом инвентаря в парке имени Виктора Талалихина в Подольске будет работать все выходные, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасная новость! Все выходные для вас работает каток! Сеансы с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00; с 19:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 100 рублей, прокат коньков - 100 рублей. Ранее каток работал с перебоями из-за теплой погоды.