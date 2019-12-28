РИАМО - 28 дек. В следующем году в Москве планируется построить девять станций метрополитена, четыре из которых войдут в состав Некрасовской линии, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2020 году у нас получается четыре станции Некрасовской линии, две станции Большой кольцевой линии и к концу года мы хотим сделать еще один участок Большой кольцевой линии - это станция «Улица Народного Ополчения», станция «Карамышевская» и еще одну станцию запустить за «Стромынкой», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в 2019 году было построено восемь станций Московского метрополитена. На данный момент готовится проект, реализация которого позволит удвоить протяженность подземки до 2025 года.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.