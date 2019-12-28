РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска украшают Дворцовую площадь к открытию новогодних праздничных мероприятий, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» совместно с работниками МБУ ПКБ выполняют работы по украшению Дворцовой площади в поселке Дубровицы к открытию новогодних праздничных мероприятий в рамках фестиваля «Зима в Подмосковье», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, сотрудники управляющей компании повесили баннер акции «Зима в Подмосковье» со слоганом «Подольск. Ты приглашен!».