РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. Подольское отделение партии «Единая Россия» провело новогоднюю елку для более чем 300 детей, все они получили подарки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Новогоднее представление для детей прошло 27 декабря во Дворце культуры «Октябрь». Дети встретились с Дедом Морозом, красавицей Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

«Участие в незабываемом приключении приняли более 300 детей, все они получили много новых радостных впечатлений и ярких эмоций. Веселье началось в фойе учреждения культуры, где гостей праздника ждала игровая программа «В гостях у Барбоскиных». Маленькие гости торопливо переодевались в карнавальные костюмы, красивые платья и спешили окунуться в игровую круговерть. Вместе с задорными аниматорами ребята отгадывали загадки, играли, водили хороводы, а также участвовали в конкурсных программах. Там же была организована фотосессия «Зимняя сказка» с любимыми сказочными персонажами», – говорится в сообщении.

Прочитать стихотворение Снегурочке и ее друзьям можно было на площадке «Зима – пора чудес», а научиться различным рукодельным премудростям на мастер-классе «Забавы у новогодней елки». Поздравил с наступающим праздником гостей и жителей Подольска первый заместитель главы администрации муниципалитета Виктор Чуб.

«Накануне Нового года по доброй традиции местное отделение политической партии «Единая Россия» проводит новогоднюю елку с веселым представлением для детей. Мероприятие организовано для того, чтобы дети почувствовали приближение нового 2020 года, а также погрузились в атмосферу волшебства. Желаю, чтобы у детей и взрослых глаза всегда светились счастьем, в доме царил уют, а все заветные желания обязательно сбывались!» – сказал Чуб.

В зрительном зале маленькие гости вечера и их родители окунулись в атмосферу новогоднего музыкального спектакля «Путешествие в страну Времени, или Как спасти Новый год». В ходе представления взрослые и дети наблюдали за происходящим на сцене – историей о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. По окончании новогоднего представления Дед Мороз вручил каждому ребенку подарок.