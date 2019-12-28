РИАМО - 28 дек. В следующем году в Москве планируют проложить 42 километра тоннелей метро, тем самым побив рекорд этого года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Этот год был самым удачным за всю 80-летнюю историю строительства метро, мы проложили рекордные 38 километров тоннелей. На следующий год взяли на себя амбициозный план - пройти 42 километра», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что для работ по строительству подземки мобилизовано 50 тысяч строителей.

«Но главное достижение уходящего года, я считаю, то, что мэр утвердил программу строительства метро до 2025 года», - заключил Хуснуллин.