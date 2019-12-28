РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился трогательной видеозаписью с новогодними поздравлениями и пожеланиями от воспитанников детских домов Подмосковья.

«Ребята из детских домов Подмосковья поздравляют всех с наступающим Новым годом! Спасибо!» — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дети пожелали всем счастья, мира, тепла, а также снега, радости и путешествий.

«Желаю, чтобы в новогоднюю ночь ни одного ребенка не было в детском доме», — сказал один из ребят.

Несколько детей прочитали стихи у новогодней елки.

В Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова проходит более 1,5 тысяч мероприятий, в которых участвуют более 650 тысяч детей. На мероприятия пригласили и воспитанников детских домов и интернатов, многие ребята уже успели посетить губернаторскую елку в Красногорске.