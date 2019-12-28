РИАМО - 28 дек. В следующем году в подмосковном Одинцовском городском округе проведут ремонт 16 участков региональных и муниципальных дорог, сообщается на сайте городской администрации.

«В областную программу вошли пять участков региональных и 11 муниципальных дорог. Шесть расположены в Одинцове, два — в Голицыне, по одному — в Немчиновке, Горском и Ершовском. Все они были выбраны, в том числе, благодаря нашим жителям, которые принимали активное участие в голосовании на портале «Добродел», — сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Ремонтные работы на дорогах начнутся в мае, когда наступят благоприятные погодные условия.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что в 2020 году на территории региона отремонтируют более 1,8 тысячи дорог общей протяженностью свыше 2,1 тысячи километров. Программа ремонта готовилась в течение года, при ее составлении учли пожелания жителей и результаты обследования дорог.