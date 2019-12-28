РИАМО - 28 дек. Мошенница обманула 18 московских семей, пожелавших попасть на новогоднюю елку по выгодной цене, не предоставив им оплаченные билеты, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Потерпевшие рассказали, что увидели в СМС-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Однако оплаченные билеты не были получены», — говорится в сообщении.

Среди потерпевших есть многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов и больных онкологическими заболеваниями.

Сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу Москвы задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей 46 лет, она приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Генерал-майор полиции Сергей Карпов и начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин вручили родителям, обратившимся в органы внутренних дел, билеты на новогоднее представление. Оно состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Еще одна девочка получила билет на главную елку страны.

«Сотрудники полиции предупреждают граждан быть бдительными при покупке товаров и получении услуг в сети Интернет либо посредством получения СМС-оповещений. Предложения слишком выгодной цены должны насторожить взрослых. Прежде чем совершать сделки купли-продажи, следует проверить информацию о продавце, внимательно изучить сайты и другие предложения. Будьте бдительны», — напомнили сотрудники полиции.