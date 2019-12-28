РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска поставил 300 тысяч патронов для юбилейных соревнований по биатлону «Ижевская винтовка» в Удмуртии, сообщается на сайте предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ стал официальным партнером стартовавших в столице Удмуртии юбилейных, 50-х по счету, соревнований по биатлону «Ижевская винтовка». В рамках соревнования также проходит чемпионат России и IV, V этапы Кубка страны.

«Официальное партнерство стало возможным в результате заключенного соглашения между ЦНИИТОЧМАШ и Союзом биатлонистов России (СБР), в соответствии с которым институт обязуется поставить СБР патроны «Олимп-БИ» винтовочного кольцевого воспламенения калибра 22LR в количестве более 300 тысяч штук», - говорится в сообщении.

Кроме того, между ЦНИИТОЧМАШ, СБР и АО «Концерн Калашников» подписано соглашение о создании российского комплекса для биатлонистов на базе винтовки, разработанной в «Концерне Калашников», и патрона серии «Олимп» производства АО «ЦНИИТОЧМАШ».

На протяжении 40 лет ЦНИИТОЧМАШ выпускает патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп», с использованием которых российские спортсмены завоевали более 200 медалей различного достоинства и установили более 150 олимпийских, мировых и европейских рекордов. Патроны «Олимп-БИ» предназначены для подготовки спортсменов-биатлонистов и использования на соревнованиях мирового уровня. Помимо «Олимп-БИ», в спортивную линейку этих патронов входят «Олимп-Норд» (для тренировок биатлонистов), «Олимп-В» (для соревнований спортсменов-стрелков), «Олимп-Рубеж» (для тренировок спортсменов-стрелков).