РИАМО - 28 дек. Самку редкой птицы-секретаря привезли в Москву из чешского зоопарка Двур-Кралове, вскоре ее начнут знакомить с самцом, сообщается в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Птица хорошо перенесла долгую дорогу и сейчас находится на карантине в ветеринарном корпусе зоопарка под наблюдением врачей и зоологов. В новый вольер ее переселят через несколько недель.

«Птица-секретарь - один из относительно редких представителей африканской фауны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Главный урон природной популяции наносит уничтожение естественной среды обитания птицы и браконьерство. Чтобы сохранить вид от исчезновения, уже много лет ведется серьезная работа в рамках Европейской популяционной программы по сохранению птицы-секретаря в неволе. Участие в ней принимает и наш зоопарк», — говорится в сообщении.

Птицы строят гнезда и выводят потомство на земле. Они хорошо бегают благодаря длинным мощным ногам и развивают внушительную скорость, преследуя добычу.

Новую обитательницу зоопарка зовут Лили. Самец по имени Бонд живет в вольере на берегу Малого пруда. Весь период холодов он проводит в своем теплом домике, выходя на улицу только тогда, когда температура не опускается ниже плюс 5-7 градусов и нет осадков. Самку поселят рядом, а когда птицы привыкнут к присутствию друг друга, они смогут жить в одном вольере.

«Любопытно, что птица-секретарь относится к моногамным видам. Обычно эти пернатые образуют одну пару на всю жизнь. Каждая такая пара занимает отдельную территорию, которую тщательно патрулирует и охраняет от конкурентов. Надеемся, что Лили и Бонд примут друг друга и в будущем у них появятся птенцы», — отмечается в сообщении.