РИАМО - 28 дек. В столичном районе Москворечье-Сабурово началось переселение по программе реновации, дом для переселенцев построили на улице Борисовские Пруды, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Москворечье-Сабурово стало 21 по счету районом, где участники программы получают новые квартиры взамен старых.

«В «стартовый» дом 7, корпус 2 на улице Борисовские пруды начнут переезжать жители пяти домов, которые находятся по адресам: Каширское шоссе, дома 66, корпус 1 и 68, корпус 1, 70, корпус 1 и 72, корпус 1, а также улица Борисовские Пруды, дом 7, корпус 1», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что сейчас в городе по реновации переселяют жителей около сотни домов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что накануне семьям вручили 191 письмос предложением равнозначного жилья. Жильцы смогут выбрать и начать оформлять документы на новые квартиры.

«Первые согласия на переезд в новый дом 7, корпус 2 на улице Борисовские Пруды дали 30 семей, многие из которых уже принесли полные комплекты документов для заключения договоров. Остальные жители продолжают осмотр предложенных городом квартир», - отметил Гаман.

Глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что всего в Южном округе в стадии строительства находятся 17 жилых домов с квартирами для переселения по реновации. В районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.