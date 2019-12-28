РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Почти 300 будущих артистов смогут обучаться в новой балетной школе «Вдохновение» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

Школа «Вдохновение» расположена в Красногорске по адресу: Бульвар Строителей, дом №8А. Торжественное открытие состоится в субботу в 14:00.

«Сегодня (28 декабря - ред.) мы откроем новую школу «Вдохновение». Это отдельно стоящее четырехэтажное здание общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров, в котором размещаются 9 хореографических залов со специальным напольным покрытием и потолками высотой около 4 метров, актовый зал, зона отдыха, раздевалки, административные помещения и медицинский блок. Здание рассчитано на 280 учеников», - сказала начальник управления культуры администрации муниципалитета Галина Ковалева.

Она добавила, что 1 сентября 2016 года на встрече губернатора Московской области с жителями Красногорска в детском городке «Сказочный» к Андрею Воробьеву обратилась девочка Аня, учащаяся Красногорской хореографической школы «Вдохновение», и поделилась своей мечтой, чтобы в Красногорске построили новую балетную школу. Аня подарила губернатору фигуру балерины.

«Анечке сейчас 12 лет, она студентка Красногорского хореографического училища - филиала Губернского колледжа искусств. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мечта девочки сбылась!» - заключила Ковалева.