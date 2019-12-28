РИАМО - 28 дек. В столичном парке «Зарядье» появился искусственный снег, также в субботу там открывается рождественская ярмарка, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«В «Зарядье» — снег! 28 декабря открываем рождественскую ярмарку «Снегосад» на площади перед Куполом», - говорится в сообщении.

В парке можно увидеть живые сибирские ели, снежные сугробы, а также купить сувениры и вкусную еду: зимние чаи, блины и трдельники, традиционные сладости, мясные блюда и специальное детское меню.