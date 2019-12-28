РИАМО – 28 дек. Бортовые самописцы самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву, где будет проведена экспертиза, сообщает ТАСС.



Трагедия случилась 27 декабря. Самолет, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, во время взлета потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Погибли 12 человек.



«Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером в 18:40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра «черный ящик» мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет», — сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.