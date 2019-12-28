РИАМО - 28 дек. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию газопроводы-связки в деревне Поповка Раменского городского округа и селе Перхушково Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Оба объекта построены по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Газопроводы позволят обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей двух населенных пунктов.

«Губернаторская программа включает мероприятия не только по газификации новых населенных пунктов, но в том числе и по строительству газопроводов-связок, способствующих расширению абонентской базы. В ближайшие дни газ придет в населенные пункты Дмитрова, Коломны и Наро-Фоминска – это будут крайние объекты, построенные по программе в этом году», – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

В 2019 году масштабная программа газификации региона предусматривает строительство 51 газопровода, благодаря которым около 10 тысяч жителей Подмосковья смогут подключиться к газу.