РИАМО - 28 дек. На северо-западе Москвы рано утром в субботу вспыхнул пожар в подсобном помещении 33-х этажного жилого дома, есть погибшие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о возгорании поступило в 05:24. Пожар произошел по адресу: улица Авиационная, дом 77, корпус 2.

«По предварительной информации происходило загорание в подсобном помещении между первым и минус первым этажом 33-х этажного жилого дома. Площадь пожара составила 2 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Погибли два человека. Пожар потушили в 06:11.

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