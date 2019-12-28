РИАМО - 28 дек. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до -4 градусов, погода будет облачной, при этом возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня повысится до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что затянувшаяся пасмурная погода, отсутствие солнечного света сказывается на психо-эмоциональном состоянии, снижается умственная и физическая активность. Такие эмоциональные нагрузки, в свою очередь, могут провоцировать скачки артериального давления.

«Чтобы меньше зависеть от влияния погодных факторов, необходимо, прежде всего, лечить основное заболевание. А снять тревожные симптомы можно с помощью водных процедур - контрастный душ, общие хвойные или морские ванны, чаще бывать на свежем воздухе, терренкуры и дыхательные упражнения улучшают сосудистый тонус, восполняют кислородный дефицит в организме, снимают проявления гиподинамии», - отмечается на сайте.