РИАМО - 27 дек. В подмосковной Ивантеевке на Первомайской площади открылась социальная ярмарка «Ценопад», она пройдет с 27 по 29 декабря, на ярмарке организовано 40 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Участники «Ценопада» представили большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах, а также сувенирную продукцию, товары повседневного спроса и не только. На ярмарке покупатели смогут приобрести все необходимое к новогоднему столу», - говорится в сообщении.

Так, на ярмарке продают овощи и фрукты, в том числе несколько видов мандаринов, ананасы, бананы, апельсины, гранаты, молочную продукцию, мясо птицы и рыбу (свежую, копченую, мороженую), соленья (помидоры, чеснок, фасоль, огурцы, квашеную капусту и другое), новогодние сувениры, праздничный текстиль, подарки, вязаные изделия и многое другое.

При этом цены на представленную продукцию ниже среднерыночных минимум на 15%.

«В категорию «ценопадный продукт» - товары, на которые скидка может достигать до 70%, - в этот раз попало более 30 наименований», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, на ярмарке организовано музыкальное сопровождение, все желающие смогут попробовать травяные чаи из настоящего самовара, также будет приготовлено порядка 200 килограммов мясных изделий, в том числе разнообразных колбасок, которые можно будет не только приобрести, но и продегустировать.