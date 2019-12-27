РИАМО - 27 дек. Врач-терапевт, руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Надежда Фомина раскрыла несколько секретов, как снизить калорийность праздничных блюд на новогоднем столе, не растеряв их вкусовых качеств, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«При приготовлении горячих блюд старайтесь соблюдать сбалансированные сочетания и отдавать предпочтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром в фольге или пакетах для запекания. При этом помните, что даже в запеченном виде кожа птицы, пусть даже доведенная до аппетитной хрустящей корочки, остается чрезвычайно калорийной», - сказала Фомина.
Она отметила, что на новогодний стол следует выбирать рецепты сладостей с низкой калорийностью, употребляя как можно меньше жирных компонентов - сливочного масла и маргарина. Особенно врач предостерегает жителей от употребления сладких газированных напитков.
По ее словам, главный виновник калорийности новогодних блюд - это майонез. Однако его негативное действие можно нейтрализовать без ущерба для вкуса. Например, можно приготовить домашний майонез.
Она добавила, что в салате оливье колбасу можно заменить на отварное нежирное мясо, а часть картошки - на зеленое яблоко. Сливочное масло на бутербродах и тарталетках прекрасно заменит вкусный и полезный растительный аналог - мусс из авокадо, который легко приготовить в блендере.
«Если же вы отправляетесь на Новый год в гости и не можете повлиять на выбор основных блюд, помните: жирную пищу помогают усвоить квашеные овощи», — подчеркивается в материале.
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе?
13 вопросов | Пройден 166 раз
Пройди праздничный тест РИАМО и узнай, на какое блюдо из новогоднего меню ты похож.
Как в песне «Несчастного случая» – с первого и по тринадцатое
Отдыхаю по несколько раз в год, так что не страдаю
Верните 10 дней праздников, чтобы успеть и отдохнуть, и дела поделать
Да хоть сколько, только 31-е отдайте!
Чем дольше, тем лучше
«Оливье»
Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее!
Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате.
Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм.
Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать.
«Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии