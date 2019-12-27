РИАМО - 27 дек. Врач-терапевт, руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Надежда Фомина раскрыла несколько секретов, как снизить калорийность праздничных блюд на новогоднем столе, не растеряв их вкусовых качеств, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«При приготовлении горячих блюд старайтесь соблюдать сбалансированные сочетания и отдавать предпочтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром в фольге или пакетах для запекания. При этом помните, что даже в запеченном виде кожа птицы, пусть даже доведенная до аппетитной хрустящей корочки, остается чрезвычайно калорийной», - сказала Фомина.

Она отметила, что на новогодний стол следует выбирать рецепты сладостей с низкой калорийностью, употребляя как можно меньше жирных компонентов - сливочного масла и маргарина. Особенно врач предостерегает жителей от употребления сладких газированных напитков.

По ее словам, главный виновник калорийности новогодних блюд - это майонез. Однако его негативное действие можно нейтрализовать без ущерба для вкуса. Например, можно приготовить домашний майонез.

Она добавила, что в салате оливье колбасу можно заменить на отварное нежирное мясо, а часть картошки - на зеленое яблоко. Сливочное масло на бутербродах и тарталетках прекрасно заменит вкусный и полезный растительный аналог - мусс из авокадо, который легко приготовить в блендере.

«Если же вы отправляетесь на Новый год в гости и не можете повлиять на выбор основных блюд, помните: жирную пищу помогают усвоить квашеные овощи», — подчеркивается в материале.