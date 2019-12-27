РИАМО - 27 дек. Глава Движения автомобилистов России (ДАР), автоэксперт Виктор Похмелкин назвал самые позитивные и негативные события в автомобильной сфере в 2019 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Похмелкин назвал главными событиями в жизни автомобилистов в уходящем году облегчение процесса регистрации транспортных средств и ввод в строй федеральной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом», - говорится в сообщении.

Он отметил, что в уходящем году выросли цены на бензин, несмотря на меры, которые принимало российское правительство для сдерживания стоимости топлива.

«У нас ведь, чтобы ни происходило, какие бы там макроэкономические вещи не имели место, все равно цены на автомобильное топливо растут. Нефть дорожает - цены растут, нефть дешевеет - цены все равно растут. Это факт такой совершенно четкий и очевидный», - отметил автоэксперт.

Также он отметил, что в стране вслед за Москвой начала распространяться практика введения платных мест для парковки автомобилей. Стоимость парковки в столице он назвал очень дорогой.

По его словам, в России также ужесточили наказание за пьяное вождение, повлекшее тяжкие последствия, а также за другие правонарушения. Но статистика не показывает уменьшения данных нарушений.