РИАМО - 27 дек. В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя наградили курсанта второго курса факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, рядового полиции Евгения Волкова, ранее он задержал в метро женщину, ранившую ножом пассажирку, сообщается на сайте университета.

Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как женщина ударила ножом другую пассажирку, после чего попыталась скрыться. Молодой полицейский смог задержать нападавшую.

«В торжественной обстановке (начальник Московского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции – ред.) Игорь Александрович Калиниченко вручил рядовому полиции Евгению Волкову почетную грамоту МВД России за добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленную решительность и самоотверженность», - говорится в сообщении.

По факту нападения в метро возбуждено уголовное дело.

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