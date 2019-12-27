РИАМО - 27 дек. В Коломенском городском округе на улице Октябрьской Революции расселен многоквартирный жилой дом №300, здание 1929 года постройки было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В октябре 2019 года завершились работы по расселению граждан - порядка 40 человек. А уже в декабре произведен снос аварийного объекта. Площадь здания составляла 1080 квадратных метров. Несколько лет назад на этой улице были снесены еще два аварийных жилых дома», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Октябрьской Революции, Гагарина, проспектом Кирова, под строительство трех новых трехэтажных многоквартирных домов.

Гордиенко отметил, что всего за два года на территории Коломенского округа было выявлено 70 объектов незавершенного строительства, из них 23 самовольных объекта. Уже снесено и приведено в соответствие девять объектов, что составляет 13% от общего количества. Работа будет продолжена в 2020 году.