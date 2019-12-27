РИАМО - 27 дек. В пятницу начал работать фестиваль «Новогодний расколбас» в Щелкове, посетителям представили более 150 видов сыра и широкий ассортимент мясной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 27 по 30 декабря на Щелковском рынке <…> пройдет фестиваль «Новогодний расколбас». Для гостей фестиваля производители Московской области и соседних регионов представят более 150 видов сыра от 23 сыроварен, широкий ассортимент мясной продукции от 20 производителей: мясо парное, копченое, вяленое, халяль, колбасы, ветчина, деликатесы, копчености и не только», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он отметил, что в первый день работы фестиваль посетили около 3 тысяч человек, было продано порядка 200 килограммов сыра и 350 килограммов мясной продукции.

Официальное открытие фестиваля состоится 28 декабря. Для гостей приготовили мастер-классы, концерты, парад поваров, итоги конкурса «Елка под шубой». Кроме того, проведут игру «Паровоз Деда Мороза», хороводы, новогоднюю викторину, эстафеты и другие интересные мероприятия.

«Одним из ключевых событий фестиваля станет - приготовление шаурмы длиной 110 метров и установление мирового рекорда (самая длинная шаурма). После всем желающим шаурму раздадут бесплатно», - добавил Посаженников.

Министр отметил, что в зоне фуд-корта на фестивале будут представлены горячие и холодные напитки, легкие закуски, сладости, салаты, а также будет приготовлено более 20 килограммов испанской паэльи, а на мангале будут вялить свинину, баранину и телятину.

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