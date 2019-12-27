РИАМО - 27 дек. Переселенцы по программе реновации переедут в квартиры, площадь которых до 30% больше, чем у того жилья, которое у них есть сейчас, благодаря реновации повысится и качество архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Рост плотности и этажности в реновации обусловлен двумя основными вещами, во-первых, мы улучшаем условия проживания людей. Сейчас огромные жилые массивы сформированы панельными домами, а комфорт-класс строится в недостаточных количествах, да и цены на такие квартиры, прямо скажем, зачастую неоправданно завышены», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в столице на одного жителя приходится около 20 квадратных метров, в наименее обеспеченных районах – менее 15 квадратных метров жилья. Средний показатель по России – 25,4 квадратного метра на человека.

Кузнецов отметил, что благодаря реновации повысится качество архитектуры, среды. Площадь квартир до 30% будет превышать площадь нынешнего жилья.

Средняя этажность домов по реновации - 14 этажей. В некоторых случаях дома будут выше 14 этажей. Две трети зданий составят дома до 14 этажей, доминанты составят несколько процентов, они будут находиться там, где позволяет градостроительная ситуация. Строительство таких домов выведет программу на самоокупаемость, обеспечит переселение в установленный срок, гарантирует вариативность при выборе квартир.

Плотность застройки после реализации проектных решений составит в среднем 11,6 тысячи квадратных метров на гектар, в целом по городу – до 10,3 тысячи квадратных метров на гектар.

Программу реновации запустило правительство Москвы в 2017 году. 350 тысяч московских семей, а это более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. В результате голосования в программу было включено свыше 5 тысяч домов.