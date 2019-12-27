РИАМО - 27 дек. В Подмосковье выпустили облигации на 14 миллиардов рублей номиналом 1 тысяча рублей со сроком обращения в пять лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

«Министерство экономики и финансов Московской области выпустило облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска - RU34013MOO0», — говорится в сообщении.

Номинальная стоимость облигации – 1 тысяча рублей. Выпущено 14 миллионов штук, общий объем эмиссии составляет 14 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигация составляет пять лет (1820 дней). Купонный период – 91 день.

Размер ставки одного купона – 6,55% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ставке первого.

«По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала выплачивается в даты выплат 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 20-го купона. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Совкомбанк, Газпромбанк», - уточняется в материале.

Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова уточнила, что регион выходил на первичный рынок в октябре этого года, тогда были размещены купоны объемом 25 миллиардов рублей по низкой на тот момент ставке 7,05% годовых.

«И в октябре, и сейчас мы увидели крайне высокий интерес к нашим облигациям, что говорит об устойчивом финансовом положении Подмосковья и его высоком кредитном рейтинге, а также о доверии инвесторов. Результаты выпусков свидетельствуют о том, что Московская область проводит верную долговую политику – с ориентиром на предупреждение рисков, умеренную долговую нагрузку, минимизацию расходов на обслуживание долга и оптимизацию его структуры по видам инструментов и срокам», - добавила министр.

По ее словам, средства, полученные от размещения, станут дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.

Помимо выпуска RU34013MOO0, в настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций региона общим объемом 75 миллиардов рублей.