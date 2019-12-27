РИАМО – 27 дек. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пятницу в Алма-Ате разбился самолет авиакомпании Bek Air, который летел в Нур-Султан. В результате крушения погибли 12 человек, госпитализированы 49 пострадавших.

«В России <...> надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме президента РФ президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.