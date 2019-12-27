РИАМО - 27 дек. По прогнозам синоптиков, погода во время новогодних праздников будет напоминать осеннюю, поэтому для поднятия новогоднего настроения жители Подмосковья смогут отправиться на крытые ледовые катки, в регионе за последние шесть лет построили 39 таких крытых площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивная инфраструктура региона развивается ежегодно. Крытые катки особенно актуальны в условиях так и не наступившей климатической зимы. Качественное ледовое покрытие на площадках поможет в создании новогоднего настроения во время грядущих праздников», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что массовые катания на льду – это один из любимых видов досуга жителей Подмосковья.

Ледовая арена и Ледовый дворец, физкультурно-оздоровительные комплексы в Балашихе и Реутове, а также крытый каток в Химках введены в эксплуатацию за 2019 год.

В Подмосковье находятся качественные спортивные площадки, на которых проводят состязания как национального, так и международного уровня. Ледовые дворцы в Балашихе, Мытищах и Подольске пользуются особой популярностью у населения.

Недавно состоялось открытие ледовой арены имени Владимира Петрова в Красногорске, спорткомплекса «Реутов арена», а также Ледового дворца имени Владимира Мышкина в Селятине и Ледового дворца спорта имени Виктора Шалимова в Наро-Фоминске.

Коломенский центр конькобежного спорта входит в пятерку самых скоростных катков мира. Два года назад там проводился чемпионат мира, а в прошлом году - чемпионат Европы. В Ледовом дворце могут одновременно заниматься 740 спортсменов, а его трибуны вмещают более 6 тысяч зрителей.

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