РИАМО - 27 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Коломенского округа на торговой площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме, по его результатам в аренду сдан земельный участок площадью 3,42 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Участок расположен в черте Коломны рядом с железнодорожными путями. Его сдали в аренду под склады.

«По итогам конкурентной борьбы между участниками аукциона цена поднялась в девять раз и составила 521475,2 рубля. Все средства от аренды поступят в бюджет Коломенского городского округа Московской области», - говорится в сообщении.

Подробная информация о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, размещена на Едином портале торгов Московской области.