РИАМО - 28 дек. Движение транспорта ограничили с 02:00 субботы на части улиц в центре Москвы из-за проведения праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Часть улиц в центре стала пешеходными. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января можно прогуляться пешком на участках: Тверской улицы (от Тверского бульвара до Моховой улицы); Моховой улицы (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от Моховой улицы до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

Кроме того, на машине нельзя проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут: улица Ильинка, Большой Черкасский переулок и Малый Черкасский переулок.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов.