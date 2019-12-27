РИАМО - 27 дек. Журнал Forbes составил рейтинг наиболее успешных российских миллиардеров России за прошедшее десятилетие, сообщает Газета.ru.

«Больше всех из российских миллиардеров в 2010-х заработал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за указанный период выросло на 22,6 миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

На втором месте владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Его капитал вырос за 10 лет на 20,8 миллиарда долларов. Также в топ-3 попал основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на 13,5 миллиардов долларов.

В первую пятерку вошли еще президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс 13,2 миллиарда долларов), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 10,3 миллиарда долларов).