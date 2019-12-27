РИАМО – 27 дек. Два российских футбольных клуба выразили заинтересованность в аренде полузащитника столичного «Спартака» Аяза Гулиева, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Речь идет о «Ростове» и «Рубине». Оба клуба готовы арендовать 23-летнего полузащитника. Сообщается, что «Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до конца текущего сезона», - говорится в сообщении.

Гулиев является воспитанником системы «Спартака». Он уже выступал на правах аренды за «Ростов» и «Анжи». В текущем сезоне он провел 15 матчей, результативными действиями не отличился.