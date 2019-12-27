РИАМО - 27 дек. В Видновском перинатальном центре родился 40-тысячный ребенок - это девочка весом 3,66 килограмма, она стала десятым ребенком в своей семье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Точкой отсчета стал момент получения учреждением статуса перинатального центра 1 июня 2013 года.

«Молодая мама 30 лет поступила в перинатальный центр из городского округа Чехов. В настоящее время мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Всего с 1986 года, со дня открытия Видновского родильного дома, который впоследствии стал перинатальным центром, родилось более 100 тысяч детей. В текущем году на свет появилось 5910 детей», — говорится в сообщении.

Видновский перинатальный центр пользуется заслуженной популярностью как у жительниц Ленинского городского округа, так и у жительниц близлежащих и отдаленных округов Московской области и Москвы, ближнего и дальнего зарубежья.

«Центр оснащен необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения», - сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Она добавила, что в 2019 году специалистами центра запатентованы три методики, позволяющие успешно проводить операции беременным с врастанием плаценты в рубец на матке.