РИАМО - 27 дек. Россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе варено-копченой и сырокопченой колбасы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Роскачество заострило внимание покупателей, что сервелат – это не название колбасы, а определенный ее вид, имеющий характерный рисунок на срезе.

«Хороший сервелат должен отличаться наличием в составе свиной грудинки, говядины и нежирной свинины. Исследователи подчеркивают, что добавление дополнительных ингредиентов, таких как черный перец, мускатный орех, сахар и фиксаторы окраски Е250, не допускается», - говорится в сообщении.

Наличие стабилизаторов, ускорителей созревания, ароматизаторов в данном виде колбасы говорит о том, что она не соответствует ГОСТу.

Россиянам напомнили, что варено-копченые и сырокопченые колбасы нужно хранить только в холодильнике при температуре от 0 до 6 градусов до 30 дней. А вот в замороженном виде колбаса может храниться до 90 суток.

Также следует обратить внимание на оболочку сервелата. Она должна быть сухой и чистой, так как на влажной может образоваться плесень.