РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске неизвестные спустили колеса автомобилю Skoda Oktavia после ряда угроз и просьб не парковаться возле магазина, владелица поехала на машине и ее занесло, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

«Сегодня с 08:00 до 12:00 неустановленные лица возле магазина по продаже дверей на улице Орджоникидзе, 12, на парковке спустили колеса на моей машине Skoda Oktavia темно-серого цвета. Я не заметила, что у меня спущены колеса, поехала по делам и машина ушла в занос на повороте, чуть не снесла железное ограждение и не попала в аварию. Ранее конфликтные продавцы магазина угрожали и просили убрать машину с этой парковки. Ищу свидетелей происшествия», - сказала собеседница.

Она добавила, что продавцы утверждали, что она не имеет права там ставить автомобиль, так как якобы они выкупили парковку и сами ее заасфальтировали. Но на просьбу показать документы, подтверждающие их слова, не откликнулись.

«Каждый день клали бумажки под дворник и просили больше не ставить машину возле магазина, но эта парковка общественная, почему я не могу там ставить автомобиль?! Заявление в полицию написано. Просьба если у кого-то есть на видеорегистраторе видео со злоумышленниками или просто кто-то является свидетелем данного преступления, связаться со мной!» - добавила пострадавшая.

Сумма материального ущерба составила около 8 тысяч рублей за поврежденные покрышки. Свидетели могут обратиться к пострадавшей в соцсети «ВКонтакте».